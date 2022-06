Kanteri õpilane heitis taas üle 70 meetri ning pikendas võiduseeriat

Ceh on tänavu võitnud kõik üheksa võistlust, kus kaasa löönud. Mais viis ta Birminghami etapil teemantliiga rekordi 71.27ni.

„Lähen iga võistlusega järjest paremaks, saavutasin täna hea tulemuse. See, et pidin mõõtu võtma kolme olümpiamedalistiga, ei teinud mind tavapärasest närvilisemaks, sest olen alati enne igat võistlust ärevil. Seda näitas ka mu esimene heide, kuid proovisin keskenduda tehnikale ja vältida välist survet. Harjutan Eestis, sest mu treener elab seal. Keskendume peamiselt tehnikale ja teeme ka jõutrenni. Mul läheb hästi ning hooaja suhtes on kõrged ootused. Tahan olla parimas vormis MMil ja EMil,“ vahendas Cehi sõnu teemantliiga kodulehekülg.