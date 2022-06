NÄRVILINE VÕIT: Kostja lõpetas 28 mängu pika väravapõua, Hein pani küüsi närima, aga Zenjov ja Anier päästsid päeva

Eesti ja Malta peaksid olema need kaks koondist, kes selgitavad rahvuste liiga mudadivisjonist üleskerkija, sest alagrupi kolmas tiim, San Marino, on maailma edetabeli kõige väetim. Tegelikult peaks Eesti olema niikuinii poole miljoni elanikuga Maltast üle, aga viimaste aastate hädad on teinud selliste tulemuste nõudmisel väga ettevaatlikuks. Seda suurem kergendus oli Henri Anieri üleminutite värav, mis tõi 2 : 1 võidu ja teadmise, et kui septembris Lillekülas ei kaotata, pestakse mudaliiga häbi endalt maha.