Tänak: iga ralli on meile otsekui võimalus masina arendamiseks

Sardiinia rallil triumfeerinud Ott Tänak tõdes, et Hyundai rallimeeskonnal on jätkuvalt vaja näha kurja vaeva, et Toyotale järele jõuda. MM-sarjas kolmandaks tõusnud eestlasele oli see hübriidajastu esimeseks võiduks. See tuli mõnevõrra üllatavalt, sest kaks nädalat varem Portugalis, kus sõideti hooaja esimene kruusaralli, oli ta kuues.