Pirelli bossi kaitsekõne: „Rehvipurunemised on osa rallispordist ja on seda alati olnud.“

Autoralli MM-sarjas on tänavu tooni andnud rohked rehvipurunemised, mis on teinud osad etapid lotoks. Eelkõige oli see probleem Horvaatias ja Portugalis. Esimene neist oli paberil asfaldiralli, aga tänu vihmasele ilmale oli teed täis muda, mis ei mõjunud vihmarehvidele hästi. Portugalis olid aga selle hooaja ühed nõudlikumad teed.

Nii olid fännid ja piloodid pahased, sest pahatihti jõudsid poodiumile need sõitjad, kes võtsid rehviloteriis õnneliku pileti. Jutt rehvidest vaibus möödunud nädalal, sest Sardiinia ligi 40kraadises kuumuses pilootidel suuri probleeme polnud.

„Portugalis istusime meeskondadega rehvipurunemiste teemal maha. Kõrvalt võib tunduda, et purunemisi on palju, aga see ei näita kogu tõde. Uurisime tiimidelt nende vajadusi. Nad ütlesid, et olemasolevaid rehve ei tohiks muuta, sest nendega on neil kogemusi,“ ütles Pirelli rallirehvide eest vastutava osakonna juht Terenzio Testoni portaalile Motorsport.com.

„Rehvipurunemised on osa rallispordist ja on seda alati olnud. Otsustasime siiski pärast Safari rallit arenduse vajalikkuse üle mõelda. Kui tunneme vajadust, siis saame teha parandusi,“ jätkas ta.

Testoni väitel toimus arendustöö pidevalt, seda nii selle kui järgmise hooaja vaates. „Järgmine test on Keenia, mis sõidetakse kiiretes, aga keerulistes oludes. Sealgi on rehvid kõva surve all,“ nentis ta. „Edasine sõltub sellest, mida me näeme Keenias. Seal juhtunu põhjal otsustame, kas ja mida peame arendama. Kõigil asjadel on oma plussid ja miinused.“