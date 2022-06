Nõlvak ja Tiisaar alustasid rannavolle MMi võidukalt!

Roomas toimuval võistlusel osaleb 48 paari, kes on jagatud tosinasse neljalikmelisse alagruppi. Turniiri esimeses matšis madistasid Nõlvak – Tiisaar mehhiklastega. MMil debüteeriv Eesti duo sai 206 cm pikkuse Tiisaare vägevast löögist ja ässast 6 : 4 edu, mis hakkas vaikselt kerima suuremaks. 13 : 8 seisult võtsid Juan Virgen – Miguel Sarabia aja maha, kuid see esimese avageimi kulgu ei muutnud ja Nõlvaku võimsast löögist võitsid eestlased selle 21 : 12.