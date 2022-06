SAKSAMAA OOTAB?! Eesti vutikoondis on (loodetavasti) nelja võidu kaugusel EM-finaalturniirist

Alustuseks tasub öelda, et UEFA kokku pandud Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonisüsteem on ikka jube keeruline. Kui eelmine kord (2020 EMi eel) oli asi lihtne ja igast rahvuste liiga divisjonist, ka madalaimast, pääses üks võistkond kindlasti EMile, siis pärast seitsmeliikmelise mudaliiga loomist pole Euroopa väetimaile enam kohta garanteeritud. See aga ei tähenda, et Eestil, kes praegu kuulub nende seitsme sekka, võimalusi üldse ei oleks.