FARSS: kahes mängus löödi 41 omaväravat, pettuses osalejad said eluaegsed võistluskeelud

Lõuna-Aafrika Vabariigi viiendas voorus võitlesid Shivulani Dangerous Tigers ja Matiyasi neljandast liigast kolmandasse tõusu eest. Viimases voorus võitis esimene neist Kotoko Happy Boysi 33 : 1, samal ajal Matiyasi alistas Nsami Mighty Birdsi lausa 59 : 1, vahendab portaal Goal. Ilmselgelt köitsid jaburad skoorid ametnike tähelepanu, mistap algatati juurdlus.

„Meie uurimine avastas, et Matiyasi ja Nsami tahtsid takistada liigat juhtinud ja seni väravate vahega +16 olnud Shivulani esikohta, mis tõttu tulemusega manipuleeriti,“ rääkis ametnik Vincent Ramphago, BBC Sport Africale. „Kui Shivulani kuulis, et Matiyasi juhtis poolajal 22 : 0, siis nad palusid Kotoko meeskonnal mängijad platsilt ära võtta. Nii ütlesid mitmed nende jalgpallurid, et nad on väsinud ja Kotoko mängis seitsme mehega.“

Suured skoorid olid seda jaburamad, et märtsis jäi samade tiimide kohtumises seisudeks 2 : 1 ja 2 : 2. Lisaks olid sel korral asja segatud ka kohtunikud. „Matiyasi mängus andis kohtunik vastastele mitu punast, mistap sealgi lõpetas üks tiim platsile seitsmekesi,“ jätkas ta.

Väravate sadu oli nii tihe, et mängudest pole täpset statistikat. „Avastasime, et kohtunik kirjutas lihtsalt „mängija number 2 lõi kümme väravat“ ja „mängija number viis lõi 20“ ja nii edasi. Lisaks oli kahes mängus 41 omaväravat,“ rääkis Ramphago.

Kõik kokkulepetes osalenud klubid teenisid eluaegse võistluskeelu, asja mässitud klubide esindajad said aga viie kuni kaheksa hooaja pikkused tegutsemiskeelud.

„Need inimesed ei austa jalgpalli ja me ei saa lubada, et see korduks,“ lisas Ramphago. „Kõige kurvem on see, et asja kaasati noormängijaid. Nimelt näevad reeglid ette, et iga meeskond peab välja panema vähemalt viis alla 21-aastast mängijat. Meie peamine eesmärk on liigades tulevaste koondislaste mängijate kasvatamine.“

Mighty Birdsi treener Neil Thwala tõdes, et ta oli abitu veidra sündmuste jada peatamisel. Samas toimus jamasid juba varem.