Venelannast olümpiavõitja nõuab sanktsioonidest loobumist: teil pole selleks julgust ega väärikust

29aastane Lasitskene mõistis küll Ukraina sõja hukka, kuid arvab, et ROKi kehtestatud sanktsioonid teevad olukorra vaid halvemaks. Ta kirjutas oma kirjas, mille avaldas sotsiaalmeedias, nii:

Olen Maria Lasitskene, Tokyo olümpiavõitja kõrgushüppes. Ma pole kindel, kas teate, kes ma olen, sest lugesin teie hiljutisi teadaandeid ja otsuseid. Kahtlustan, et tegelete palju rohkem poliitikaga ning kaugenete järjest enam spordist ja tippsportlastest.

Kuid mäletan hästi, kuidas pigistasite silma kinni, kui praegune ROKi liige Sebastian Coe ei lubanud mul 2016. aasta olümpial võistelda pelgalt seetõttu, et sündisin Venemaal. Viimase seitsme aasta jooksul pole ma saanud rahvusvahelistel võistlustel osaleda umbes nelja aasta jagu. Isiklikult minu suhtes pole esitatud kaebusi. Välja arvatud üks… Rahvusvaheline kergejõustikuliit kasutab minu Vene passi igal võimalusel trumpässana. Ning teie silmis polnud selles midagi valesti. Nüüd teevad nad seda taas, kuid seekord teie otsesel algatusel.

Minu põhilised konkurendid kõrgushüppesektoris on Ukraina tüdrukud. Ma ei tea siiani, mida neile öelda või kuidas neile silma vaadata. Nemad ja nende sõbrad kogevad midagi sellist, mida ei peaks ükski inimene kunagi tundma. Olen kindel, et seda poleks tohtinud kunagi juhtuda. Ükski argument ei pane mind oma arvamust muutma. Aga te ei tea seda kõike. Te eelistate mitte teada selle kohta, mida arvavad Vene sportlased ja kuidas nad elavad hiljutiste Ukrainas toimuvate sündmuste valguses. Kui te tõepoolest hoolite sportlaste saatustest, siis te ei nõuaks, et nad räägiksid nendest sündmustest avalikult, vaid prooviksite maailma spordi kaudu liita. Aga valisite variandi, mis on teile kõige lihtsam – keelata kõigil [Vene sportlastel] osaleda kodakondsuse pärast.

Ütlesite, et palusite Vene sportlastel võistlemise keelata nende turvalisuse huvides, kuid see pole tõsi. Vene tennisistid, kes võistlevad üle maailma, on selle tõestuseks. Fännid ei armu sportlastesse nende kodakondsuse või rahvuse pärast. Vaid hoopis sellepärast, mida nad neile võistlustel näitavad. Kuigi minu arvates on viimane aeg olümpialiikumisel ja spordis üldse lõpetada turniiridel rahvuslippude ja -hümnide kasutamine.

Iga otsus peaks tooma tulemusi, aga see, mida teie tegite, ei lõpetanud sõda. Vastupidi, selle tagajärjel sündis uus sõda, spordi sees ja selle ümber ning seda on võimatu ohjeldada.