Suusarahvas ajab üle aastate ühist asja. Koondise treener Rehemaa: toimetan nagu Johan Kärp, kerjan raha ja jagan selle kohe laiali

Siseringis arutleti, vaieldi ja natuke sõimeldigi, kuniks jõuti kokkuleppele, et 39aastasest Rehemaast saab – alaliit tegeleb lepingu viimaste detailidega – koondise treener-mänedžer. Ta on justkui vastutav pealik, ent taustal tegutseb hulk helgeid päid, kes panevad treeninguplaanid ühiselt kokku. Rehemaad eristab klassikalisest peatreenerist see, et ta peab ise koondisele raha leidma.

„Pärnu korvpallimeeskonna juht Johan Kärp ütles väga hästi, et kerjab raha ja jagab selle kohe laiali, aga selliseid lolle on ka vaja (viide Delfi podcast'ile „Peep Pahvi ajahüpped“ – M. T.). Täpselt selle järgi toimetan ka mina,“ märgib Rehemaa päikselisel reede pärastlõunal, pärast koondise hommikust jõutreeningut Tehvandi hotelli ees.

Ülesanne on tuttav, sest eelmisel aastal otsis ta eurosid Marko Kilbile ja Kaarel Kasper Kõrgele, aga suurem punt nõuab suuremaid summasid. Samas saab ta nüüd loota ka suusaliidu abile. „Kui varem olen alaliitu kritiseerinud, siis täna enam mitte. Olen ise ka seal,“ ütleb ta muigelsui. „Vahur [Teppan] tegi kavalalt, et mu kevadel ära rääkis. Et mida sa mölised, tule tee ise.“