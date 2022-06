Gareth Bale lükkas kuulujutud ümber

Äsja lõppenud Hispaania kõrgliigahooajal 15. koha saanud Getafe president Angel Torres väitis kolmapäeval, et waleslase agendid pakkusid teda klubile. 32aastane Bale, kes veetis üheksa hooaega Realis, võites selle aja jooksul viis meistrite liigat, ütles, et teeb tuleviku osas otsuse alles suve teises pooles.

Kui Realis heideti Bale'ile ette, et ta polnud piisavalt pühendunud ning kohati tundus, et teda näeb tihedamini golfiväljakutel kui palliplatsil, siis Walesi jaoks on ründetäht alati olnud tähtis mängija. Rahvuskoondise eest on ta käinud väljakul 104 mängus ning löönud rekordilised 38 väravat. Viimases MM-valiksarjas sai vutistaar kirja viis tabamust.