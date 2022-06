FENOMENAALNE MEES! Curry pakkus ühe ajaloo vingeima finaalmängu ning hoiab Warriorsit tiitlikursil

Steve Kerri üles ehitatud Golden State Warriorsi praegune kooslus läheb korvpalliajalukku kui meeskond, mis mängib voolavat korvpalli, kus pall liigub vabadele meestele. Aga sellel meeskonnal on olemas ka trump, mida kasutada juhul, kui pole parim päev, aga hirmsasti on vaja võitu. Tema nimeks on Stephen Curry.