KAHJU! Konkurent röövis Vipsilt sprindisõidus punktilootused

Kuivõrd Vips võitis reedel tänu vägevale viimasele ringile kvalifikatsiooni, siis startis ta sprindisõidule kümnendana. Teatavasti tähendab kvalifikatsiooni võit vormel 2 sarjas parimat stardikohta vaid põhisõidus, sprindisõidus minnakse rajale nii, et esikümme on pööratud järjekorras.

Stardiga tõusis Vips ühe korra võrra kõrgemale, aga jäi endiselt oma eelmise aasta tiimikaaslase Liam Lawsoni taha, kes startis koha võrra eespoolt. Kuna tegu on tänavaringrajal sõidetava etapiga, siis pole liiga lihtne möödasõidukatseid ette võtta. Olukord pole päris nii keeruline kui Monacos, ent siiski raske. Nii püsis Vips stabiilselt Lawsonist mõne kümnendiku kaugusel, aga mööda ei pääsenud. Kümnendal ringil mindi üheskoos mööda saadi koos Lawsoniga mööda parimalt stardikohalt alustanud Jake Hughesist.

Turvaauto lahkudes läks Vipsi kordusstart aia taha ja ta langes koheselt kahe koha võrra tahapoole ehk punktikohalt välja. Et sellest vähe oleks, siis sõitis hullumeelse manöövri teinud Enzo Fittipaldi rajalt välja ja võttis kaasa ka Vipsi, kel polnud seda võimalik vältida. Vips langes viimaseks, pidi minema boksi ja sellega sai tema punktilootus ka lõpu. Kui midagi positiivset otsida, siis vähemalt seekord õnnestus Hitechile nii palju probleeme valmistanud boksipeatus seekord ideaalilähedaselt! FIA lubas hakata intsidenti ka uurima, aga seda peale sõitu.

Vipsi ees startinud Lawson jõudis lõpuks välja poodiumi madalaimale astmele, teiseks tuli Johan Daruvala ning võidu noppis ART GP sõitja Frederik Vesti, kelle jaoks oli see karjääri esimene F2 sarja etapivõit. Kuna lõpus tehti veel avariisid, siis tõusis Vips lõpuks 12. kohale, aga see on ilmselt nõrk lohutus.