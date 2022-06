Eesti rannavolle esipaar jõudis MMil kohamängudele

Taas suutsid eestlased soosiku rolliga hakkama saada ja teenisid elu esimesel MM-il juba teise võidu. Kuna samal ajal peetud kohtumises said hollandlased Alexander Brouwer ja Robert Meeuwsen 2 : 0 (13, 15) jagu Mehhiko duost Juan Virgen – Miguel Sarabia, siis on selge, et eestlased on taganud alagrupis vähemalt teise koha ja pääsu kaheksandikfinaali. Pühapäeval on Tiisaarel ja Nõlvakul puhkepäev, esmaspäeval algusega kell 10 mängitakse hollandlastega alagrupi võidu peale.