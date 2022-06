Tartus säranud Kovliar kutsuti Ukraina koondisesse: „Muidugi tahan mängida ka EMil!“

Nimelt leidis Ukraina koondise lätlasest peatreener Ainars Bagatskis, et mullu Ukraina liiga parimaks noormängijaks valitud Kovliar on piisavalt kõval tasemel, et kuuluda nende 14 korvpalluri sekka, kes asusid valmistuma juuli alguses peetavateks MM-valikmängudeks Gruusia, Põhja-Makedoonia ja Hispaania vastu. Kuna tiimiga on veel liitumas Euroopa klubides mängivaid mehi ja võimalik et ka Ukraina NBA ässad Alex Len (Sacramento Kings) ja Svjatoslav Mõhhailjuk (Torinto Raptors), saab noorukesel tagamehel lõplikkusse valikusse pääsemine olema ilmselt üpris keeruline, kuid märgiline verstapost on juba seegi, et ta kuulub Bagatskise eelselektsiooni. Käimasolev treeninglaager täidab pikemas perspektiivis oma rolli ka septembrikuiseks EM-finaalturniiriks valmistumisel.