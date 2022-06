Leclerc noppis taaskord ajasõidu esikoha

Leclerc näitas oma parimat aega 1.41,359 viimase sessiooni viimasel ringil, millega tõusis mööda Red Bulli meestest Sergio Perezist (+0,282) ja Max Verstappenist (+0,347). Neljanda aja sõitis välja Leclerci tiimikaaslane Carlos Sainz, kes kaotas Monaco piloodile peaaegu poole sekundiga. Ent järgmised jäid juba sootuks kaugele: kolmandas stardireas võtavad pühapäeval koha sisse George Russell (Mercedes) ja Pierre Gasly (AlphaTauri), kes jäid Leclercist vastavalt 1,353 ja 1,486 sekundi kaugusele. Ajasõidu seitsmes oli Lewis Hamilton (Mercedes, +1,565) ja kaheksas Yuki Tsunoda (AlphaTauri, +1,697).

„Kõik parimad stardikohad maitsevad magusalt, kuid seda ma küll ei oodanud, sest arvasin, et Red Bullid on tugevamad. Eriti esimesel ja teisel sessioonil polnud näha, et oleme kiiremad, kuid kolmandal sessioonil õnnestus teha kiire ring,“ lausus oma karjääris 15. korda ajasõidu võitnud Leclerc.

Valitsev maailmameister Vertappen nentis, et kolmas stardikoht pole just päris see, mida ta soovis, kuid samas on tiimil hea lähtepositsioon pühapäevaseks võidusõiduks. Ta lisas, et ühe ringi võtmes jäi natuke kiirusest puudu, kuid samas pikaks võidusõiduks peaks nende vormelid olema „õige head“.

Kui MM-sarjas on selja taha jäänud seitse etappi, on koondtabeli tipus õige tihe. Verstappenil on liidrina koos 125 punkti, kuid Leclerc jääb hollandlasest maha vaid üheksa ja Perez 15 punktiga.