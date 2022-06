Kas uuel hooajal näeme Lewandowskit ühes meeskonnas Ronaldoga?

Robert Lewandowski on andnud selgelt mõista, et tema mängud Müncheni Bayerni eest on mängitud. Kui varasemalt spekuleeriti, et ta liitub uueks hooajaks FC Barcelonaga, siis Hispaania kõrgliiga president Javier Tebas ütles hiljuti, et Kataloonia tiimil pole majanduslike raskuste tõttu poolakaga lepingu sõlmimine võimalik. Väravamasina allkirja jahivad mitmed klubid, nende hulgas ka Manchester United – kuid miks peaks maailma üks ohtlikemaid ründajaid tahtma nendega liituda, kui on teada, et nad mängivad tuleval hooajal Euroopa liigas?