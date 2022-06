Esikohalt katkestanud Leclerc on sõnatu, Hamilton piinles valudes

Oleks siis häda ühekordne, aga tehniline rike jättis Leclerci raja äärde ka ülemöödunud etapil Barcelonas. Täna Bakuus ütles koostöölepingu üles ka Leclerci tiimikaaslase Carlos Sainzi Ferrari ning raja äärde jäi Kevin Magnusseni Haas, mis liigub samuti Ferrari mootori toel.

„Olime kiired ning meil polnud hooaja algfaasis ülemäära suuri muresid,“ märkis nukker Leclerc vahetult pärast sõitu Sky Sportsile. „Tundub, et nüüd on neid rohkem, kuigi me pole midagi muutnud. Kui, siis paremaks. Seega on olukorda keeruline mõista, aga eks analüüsime. Praegu pole mul juhtunust täit ülevaadet.“

Esimeste etappide järel sarja juhtinud Leclerc on nüüd langenud punktitabelis juba kolmandaks. Bakuus hooaja viienda etapivõidu saavutanud Max Verstappen (Red Bull) on 150 punktiga esimene, täna teisena lõpetanud Sergio Perez (Red Bull) tõusis 129 punktiga teiseks ning Leclercil on koos 116 punkti.

Monaco piloot utsitab tiimi korralikult selgeks tegema, mis täpselt valesti läks. „See on valus,“ lisas ta. „Peame põhjalikult süvenema, et see ei korduks. Mul ei jagu praegu õigeid sõnu. Olen väga-väga pettunud.“

Võimalik, et kolme etapi jooksul teist korda üles ütelnud Leclerci masina mootor vajab taas uusi juppe ning viib Ferrari sõitja sammukese stardikoha-karistusele lähemale.

Meeldiv polnud ka Lewis Hamiltoni (Mercedes) tööpäev, sest ta piinles suure osa sõidust kohutavate seljavalude käes. Ta kurtis juba keset sõitu raadiosidesse, et selg teeb hüpleva auto tõttu põrguvalu. Ometi pani seitsmekordne maailmameister hambad ristis lõpuni ja saavutas 4. koha.

„Surusin lihtsalt valust hambaid kokku, adrenaliin aitas ka. Ma ei suuda kirjeldada seda valu, mida tundsin, eriti sirgetel,“ sõnas Hamilton Sky Sportsile. „Lõpuks lihtsalt palvetasin, et sõit läbi saaks.“