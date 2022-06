Inglismaa jalgpallikoondise mängija pettis elukaaslast prostituudiga

The Sun ei avalda jalgpalluri nime, kuid kirjutab, et tegemist on Inglismaa koondises ning Premier League'i klubis mängiva mehega. Tabloidi andmetel maksis mees blondide juustega eskortneiule seitsme kuu jooksul 35 000 naelsterlingit (umbes 41 000 eurot), et too oleks võimalusel alati saadaval.