MÄRK MAAS: esimene Eesti mees kihutas Le Mans'i 24 tunni sõidu finišisse

Rump sõnas, et põhieesmärk oli võistlus lõpetada ja see õnnestus. „Jah, sõitsime siin vahepeal esikohal ja võtsime osa poodiumivõitlusest. Muidugi siis ootused kasvavad, aga kunagi ei tea, millal midagi võib juhtuda. Lõpuks viskas meilgi nii tehnilist viperust kui sõitja viga, ent need on tavalised kestvussõidu asjad. Mul on hea meel, et me finišisse jõudsime. Esimeses pooles - see ei ole paha,“ rääkis Rump ETV-le.