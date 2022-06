Ligi 30 aastat väsimatult treeneritööd rabanud Kalmer Musting: kordagi pole tekkinud mõtet, et viskaks jalad seinale

Ilmselt pole Eesti käsipallisõprade seas ühtegi inimest, kes oskas seda ala meie maal ette kujutada Kalmer Mustinguta (57). 29 aastat treeneritööd teinud põlvalane saab uhkeldada rohkete Eesti meistritiitlitega, kuid võitude kõrval on läbi elatud ka raskemaid aegu. Elukogenud mehena oskab Musting ennast hästi analüüsida ja välja tuua nii positiivseid kui negatiivseid omadusi. Neist esimesi koorub ta jutust välja märksa rohkem ning selle kohta nendib Musting ise naerdes: „Neid kõiki kokku lüües vaatad, et milline vend! See on ju täiuslik treener!“