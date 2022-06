Eesti ujumise imelaps läheb eksamitelt MM-lennukile

Sündmustest pisut ette rutates tuleb öelda, et head tulemust jahivad kõik Eesti kuldkalad. Mõistagi on MMi tase väga kõrge, sestap tähendab juba poolfinaali jõudmine suurt kordaminekut. Selline potentsiaal on kindlasti Eneli Jefimoval, Kregor Zirkil ja Daniel Zaitsevil.