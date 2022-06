Euroopa kõigi aegade kuuendaks kerkinud Mägi: tunnen, et olen võimekuselt uuel tasemel

Joosta alla 48 sekundiga oli olnud Mägil pikalt sihikul. Õhtulehe reporter tõi intervjuus päevakangelasega välja, et ta oli juba 2015. aastal öelnud, et tahab saavutada tulemuse, mis algaks 47ga. Tõkkesprinter tunnistas, et tunneb nüüd eelkõige kergendust, samas usub, et tegu polnud kindlasti ideaalse sooritusega.

„2015. aastal polnud mul tõenäoliselt aimu, mida tähendab alla 48 sekundi joosta või kuidas seda täpselt teha. Aga alates sellest ajast ja eelkõige viimaseid aastaid silmas pidades, siis teave, mis me oleme saanud, mida oleme oma tegemistest õppinud ja milliseid järeldusi teinud – see on olnud hoopis teistsugune protsess, palju kvaliteetsem. Kindlasti olen ise saanud erinevatest hirmudest priiks ja enda jaoks asjad toimivamaks mõelnud. See on päris suur kergendus meile kõigile, tunnustus samamoodi. Aga samas tajun ka seda, et mul on vormi küll veel. Tänane ei olnud ka suur õnnestumine või ideaalne jooks. Neid kohti, mida lihvida või parandada, on üksjagu,“ lausus Mägi.