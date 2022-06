FOTOD | Tänak: üritame ralli ralli haaval areneda. Latvala: Hyundai läheb aina tugevamaks

Kuu aja pärast saab Tartus stardi ajaloo kolmas WRC kalendrisse kuuluv Rally Estonia. Kui hooaja algul võis tunduda, et Ott Tänakul ja Martin Järveojal võib minna raskeks koduteedel esikohale kihutada, siis värske võit Sardiinias näitas, et Hyundai on tagasi kõige kõrgemas mängus.

„Algus pole niivõrd lihtne olnud kui me oleks tahtnud ja lootnud. Eks aeg surub peale ja kuna kontseptsioon on nii uus – hübriid, toruraamautod ja kõik muud muudatused –, siis samm eelmiselt generatsioonilt selle peale on olnud üpris suur,“ võttis Tänak ise Rally Estonia pressiüritusel senise hooaja kokku.