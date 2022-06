GALERII KOONDISE TRENNIST | Elu raskeima hooaja lõpetanud Kullamäe: nüüd tuleb leida paik, kus saan päriselt ka mängida!

„Ma arvan, et oli ka kõrvalt aru saada, et asjad ei olnud hästi,“ tunnistas Kullamäe ajakirjanikega suheldes esimese asjana. Ei olnud tõesti. Kullamäe lõppenud hooaja statistika San Pablo Burgose eest Hispaania kõrgliigas oli keskmiselt 3,3 punkti ja 1,1 resultatiivset söötu. Mänguaega tuli hektiliselt või üldse mitte. „Eks me üritasime muutusi teha – treenerid, mängijad -, aga ei toiminud miski. Juba hooaja alguses läks nii halvasti, et me polnud võimelised sellest august välja tulema.“