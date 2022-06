Norra sprinter lõpetas karjääri: koroona oli viimane kirstunael

Noorteklassides oli Pedersen väga edukas. 2009. aastal tuli ta 100 m tõkkejooksus U18 vanuseklassi maailmameistriks ning võitis U20 EMil hõbeda. Aasta hiljem võitis norralanna MM-kulla U20 vanuseklassis ja 2011. aastal sai Tallinnas samas vanuseklassis kaela hõbemedali.

Täiskasvanute võistlustel ta medalini ei jõudnud. Sise-EMil sai Pedersen 60 m tõkkejooksus nii 2015. kui ka 2017. aastal viienda koha.

„Veider öelda, et see on nüüd läbi. 20. eluaastates oli sport terve mu elu,“ lausus Pedersen ajalehele Dagsavisen.

Mullu ei õnnestunud tal Tokyo OMile pääseda. Tõkkesprinter jäeti välja ka Norra kergejõustikukoondisest. Rio olümpial oli ta kümnes, MMidelt jäi parimaks tulemuseks Pekingis saavutatud üheksas koht. Birminghami sise-MMil 2018. aastal oli Pedersen kuues.

„Olen ainus Norra [nais]sprinter, kes on jõudnud [sise-]MMi finaali. See kuues koht on mu karjääri tipphetk,“ sõnas Pedersen.

Mullu jõulude ajal tekkis tal palavik ning veebruaris haigestus sportlane koroonaviirusesse.

„Koroonasse nakatumine oli mu karjäärile viimaseks kirstunaelaks. Eeldan, et see on omikrontüvi, sest põen seda siiani. Tunnen seda rinnus, kui treeningutel kõvasti pingutan. See rikkus terve hooaja [ettevalmistuse]. Siis mõtlesin lõpetamisele. Aga pidin selle välja ütlemiseks aega varuma,“ selgitas Pedersen.