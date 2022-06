Kui Rally Estonia oma tarkusest venelastel võistelda keelaks, ähvardab võistlust päevapealt WRC-sarjast eemaldamine

Harvad on juhud, kui 19. ja 21. sajandist pärinevad traditsioonid satuvad ühte patta. Sõda Ukrainas on aga Wimbledoni tenniseturniiri ja WRC-sarja kuuluva Rally Estonia pannud sarnasesse situatsiooni. Inglasi on juba selle eest karistatud, et nad ei luba enda pühadele muruväljakutele Vene ja Valgevene sportlasi. Loodetavasti õnnestub Eesti spordisuve tippsündmusel sarnast saatust vältida.