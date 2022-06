AMETLIK: Liverpool ostis hiigelsumma eest Uruguay ründaja

Koos boonustasudega võib Nuneze hinnaks kujuneda pea 98 miljonit eurot – sel juhul saaks temast Liverpooli ajaloo kalleim mängija. Praegu hoiab veel rekordit enda käes keskkaitsja Virgil van Dijk, kelle eest maksti 2018. aastal Benficale 86 miljonit eurot.

Nunez oli hiljuti lõppenud hooajal Benfica eest väga tulemuslik: ta sai 41 mänguga kirja 34 väravat. „Mul on väga hea meel Liverpoolis olla. See on väga suur klubi. Tahan nendega võita palju tiitleid,“ sõnas ta BBC vahendusel.

Uruguay ründaja mängis aprillis Liverpooli vastu meistrite liiga veerandfinaalis, tehes kahes matšis ka skoori. Kokku lõi ta Euroopa tugevaimas sarjas kümne mänguga kuus väravat. Portugali kõrgliigas jõudis Nunez 28 mänguga sihile 26 korral. Algkoosseisust alustas ta seejuures 24 matšis.

„Olen Liverpooli vastu mänginud ja näinud mitut nende kohtumist meistrite liigas. Siin on häid mängijaid ja nende mängustiil sobib mulle. Üks põhjus, miks Liverpooli tulin, on võita tiitleid.“

Tänavu kaks karikat võitnud Inglise klubi peatreeneril Jürgen Klopil oli uue mängija üle väga hea meel. Ta näeb Nunezes suurt potentsiaali.

„Ta on väga põnev mängija. Tal on tahe saada veelgi paremaks ja ta usub sellesse, mida tahame klubiga saavutada. Ta on agressiivne ja dünaamiline mängija, kes on ohtlik nii keskel kui ka äärtel. Ta mängib kartmatult, ta on võimas ja tean, et see meeldib meie poolehoidjatele,“ tunnustas Klopp uut hoolealust.

Juhendaja siiski hoiatas, et tegu on veel noore ja areneva mängijaga. „Ta saab sellest ka ise aru – mulle meeldib, et ta on keskendunud ja pühendunud. Meil on kõvasti ründejõudu ja ta on nüüd osa sellest. Pingeid me talle ei pane. Ta sõlmis lepingu väga pikaks ajaks,“ lisas Klopp.