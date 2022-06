„KOLMAS POOLAEG“ | Hollandi kõrgliigasse jõudnud Shein: esimeses trennis küsiti, kuidas ma nii hea olen

Kui noortekoondiste tulemusi vaadata, siis on Eesti jalgpalli tulevik pigem tume. Siiski on meil õnneks alt peale tulemas noormängijaid, kes sisendavad optimismi. Üheks selliseks on Hollandi kõrgliigas platsil käinud Rocco Robert Shein, kes äsja ka Eesti koondises debüüdi tegi.