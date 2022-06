Euroopa meistriks pürgiv Ukraina jooksja kaotas sõjas vanaema: kõige hullem on see, et me ei saanud teda inimlikult matta

„Kõige hullem on see, et ma ei saa tema juurde minna ja teda tavalisel, inimlikul viisil matta,“ kirjutas Ljahhova märtsis Instagramis. „Kõik teenused on linnast kadunud ja laibad vedelevad maas. Keegi ei mata neid enam. Ja minu kallis vanaema on üksi, täitsa üksi. Külmas korteris, millel pole aknaid. Elektrit, vett ega kütet. Anna mulle kõige eest andeks.“