Rally Estonia parandab mullust ämbrit ja väldib ootamatu lahendusega uude astumist

„Kuna seda katset ei olnud enne eelmist aastat kordagi sportlikult sõidetud, siis me ei teadnud, mis see lõpptulem on. Eelmine aasta, jah, see jäi väga-väga hilisele hetkele. Täna oleme olnud targemad, väga palju varem on muudatused tehtud, oleme teinud katset kiiremaks, et oleks huvitavam. Samuti on sinna Tartu vald istutamas ka puid, et teha see viisakamaks, et see näeks ilusam välja kui eelmisel aastal,“ rääkis ralli spordidirektor Silver Kütt.

See täpsustus on aga vast kõige tähtsam: „Ta ei ole Power Stage.“