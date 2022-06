Legendaarne Risto Kallaste võimalikust audireformist: teoorias võiks sellest kasu lõigata ka Eesti koondis

Londoni Arsenali endine peatreener Arsène Wenger ei jäänud pärast Kahurimeeste juurest lahkumist sugugi vaikselt päevi õhtusse veeretama, vaid saades ametisse maailma jalgpalli katusorgnanisatsiooni FIFA arendusdirektoriks, on ta hakanud välja paiskama üha uusi ideid, kuidas mängu ja sellega seonduvat reformida. Nüüd on FIFAs kaalumisel prantslase poolt välja käidud idee, et küljeaute hakataks mängima traditsioonilise sisseviske asemel jalaga.