Henri Veesaar läheb küll USA ülikooli, aga jääb Real Madridiga seotuks: võimalus tagasi minna on täiesti olemas

Vastupidi! Veesaar jätkab Realiga suhtlemist ja kui ta ise on paari aasta pärast piisavalt kõrgel tasemel korvpallur, siis on uksed Realis talle valla. „Vaatame, mis me pärast ülikooli teeme. Kas ma lähen kuhugi mujale või tagasi Madridi ... võimalus tagasi minna on täiesti olemas. Rääkisime bossidega, et lähen USAsse, arenen paar aastat seal ja kui teenin koha välja, siis lähen Reali. Real on alati hoidnud seda kultuuri, et nad suruvad oma mängijaid üles. Kuna mul on Hispaania mängija pass olemas, siis lähen kohalikuna kirja,” selgitas ta.