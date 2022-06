NELJAST NELI! Lähedaste kohalolekust jõudu ammutavad Tiisaar ja Nõlvak jõudsid MMil 16 parema sekka

Kohtumise algus oli parem „õnnelike kaotajatena“ alagrupist edasi pääsenud kanadalaste jaoks, kes läksid ette 10 : 7. Nagu raporteerib volley.ee portaal, hakkasid eestlased seejärel üha rohkem vastaste rünnakuid bloki ja kaitsega kätte saama ja võrdsustasid mängu. Viigiseisul 17 : 17 eksis esmalt Dearing servil, seejärel säras Tiisaar blokis ning järgmisel rünnakul sunniti Dearing eksima. Kokku pani 205sentimeetrine Tiisaar koguni kaheksa punktiblokki. Ise lõid eestlased blokki vaid korra.

Teises geimis võttis Tiisaar Dearingul tuju täiesti ära – kõrge blokk oli kogu aeg õiges kohas ees ja lõpuks hakkas kanadalase käsi värisema. „Lõpuks ei saanud ta hästi mu blokist mööda ja mõned koksud sai jälle Kusti kaitses üles ja siis tal jäigi variante väga vähe ning hakkas otsima väga ekstreemseid variante, lõi palli auti ja siis see vahe kärises,” kirjeldas Tiisaar. „Väga palju pikki pallivahetusi sai oma poole kallutatud, mis oli samuti tähtis.”

MMil debüteerivad 30aastased eestlased jätkavad Roomas kaotuseta ning eesmärgiks seatud kohast esikaheksas lahutab neid veel üks võit. Mis teeb MM-i teiste turniiridega võrreldes eriliseks? „Mängijad on rohkem pinges,” nentis Nõlvak.

„Suured turniirid aetakse pikema aja peale, mängijal on aega praadida ja mõelda. Tegelikult on turniir ju juba nädal aega kestnud, aga 16 paremat on veel konkurentsis,” võttis Tiisaar jutujärje üle. „Eks neid pingeid tuleb osata märgata ja kasutada teatud tehnikaid.”

Mõlemal mehel on Roomas kaasas perekond ja lapsed, ka lähedaste kohalolek aitab mängude vahel pingeid leevendada. „Tunnen mängu ajal suurt tuge, mul on väga hea meel, et nad on kaasas,” ütles Nõlvak. „See on absoluutselt väga suur pluss!” nõustus Tiisaar.

Kaheksandikfinaalis tuleb Eesti paaril neljapäeval algusega kell 15 jõudu proovida ameeriklastega. Eelmisel MMil neljandaks tulnud Trevor Crabb ja Tri Bourne edestasid 32 parema sea hollandlasi Leon Luini – Ruben Penningat 2 : 1 (-18, 19, 10).

Eesti esipaar mängis ameeriklaste vastu Ostrava turniiril, kus tuli vastu võtta 1 : 2 kaotus.