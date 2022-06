VIDEO | Maailma kõige emotsionaalsem tennisist tegi seda jälle!

Semantikutest netikommentaatorid teritavad tihti tenniseuudiste all hambaid, kui spordiajakirjanikud ütlevad maailma edetabelit vaadates, et sportlane on parajasti maailma n-is reket – kuidas saab inimese kohta öelda mänguvahend. Enamasti ajakirjanikud ignoreerivad selliseid kommentaare ja kirjutavad edasi täpselt nii nagu soovivad.

Nick Kyrgiose puhul on paslik teha aga erand. Kuidagi väär tundub tema puhul kasutada sõna „reket“, arvestades kuidas mees atribuutikat lõhub. Ainuüksi viimase nädalaga on austraallane kahel korral sattunud vihahoos reketi puruks peksmisega uudistesse.