Rally Estonia palub abi oma võidukarikate valmistamisel

Projekti osapooled – lisaks eelmainitutele ka Circle K kett, kelle valitud tanklates kogumist korraldatakse - rõhutavad, et enda andmete pärast ei pea muretsema. Kogutud seadmetest kustutatakse esimese asjana kogu info ja alles seejärel alustatakse ümbertöötlemisega.

Telefonist eemaldatakse põhjaliku protsessi käigus kõik vähegi uuesti kasutatav ja see suundub uuele ringile, et mitte neid kaevandada maapõuest ja seeläbi säästa loodust.

Rally Estonia turundusjuht Camilla Themas ütles projekti kohta, et üha enam mõtlevad võistluse korraldajad keskkonnahoiule ja jätkusuutlikkusele: „Hübriidtehnoloogia on viinud rallimasinad juba sammu edasi ja kuigi Ringyga koos ellu kutsutud kampaania võib tunduda marginaalsena, siis igast väiksest sammust algab suur muutus. Võimalus luua WRC Rally Estonia võitjakarikad nõnda unikaalsel moel on üks väike samm. Järgmise sammu saame teha juba suurema ja ühel päeval mõtleme taaskasutamisest ning ringmajandusest juba täiesti uuel moel ja ka uuendatud elektroonika ostmine on saanud tavapäraseks.“

Kogumisaktsiooni eesmärgiks on kokku koguda ligi 5000 mobiiltelefoni ja seeläbi hoiaksid eestlased ühiselt kokku 11,32 tonni süsihappegaasi, mis omakorda võrdub 2,4 sõiduauto aastase heitgaaside kogusega või 1,4 majapidamise aastase energiatarbimisega.

„Uue auto ostmisel ei ole ju mõeldav, et me jätame vana lihtsalt koju seisma. Samas seisab ainuüksi Euroopas inimeste kodudes enam kui 800 miljonit telefoni, mis lihtsalt sahtlis tolmu koguvad. Kõik need seadmed saaks ümber töödelda ja saadud materjalid suunata uuesti ringlusesse. E-jäätme probleem on suur ja kasvav, kuid seni väga vähe teadvustatud,“ sõnas uuendatud elektroonika müügi, kogumise ja tagasiostuga tegeleva Ringy tegevjuht Kristo Kraft.

„Iga eestlase kohta tekib aastas 7,3 kg e-jäätmeid. Olgugi, et sellest ei teki tänavanurgale prügihunnikut, tähendab see hoopis, et kuskil maailmas tuleb kaevandada väärismetalle, et järgmist nutitelefoni toota saaks, sest ainuüksi ühe nutitelefoni tootmisele kulub sadu kilosid erinevaid toormaterjale," lisas Kraft.