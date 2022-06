TRENN JA PALGATÖÖ ÜHES: Eesti laskesuusatajad istutasid Soomes 100 000 kuuske

„Kui metsaalused kattuvad õitsevate sinilillede ja ülastega, on aeg vaim valmis panna iga-aastaseks (töö)laagriks Soomes, mille sisuks on istutamine. Tänaseks olen kevaditi Soomes käinud juba neli korda, mu treener Indrek [Tobreluts] omajagu kauemgi,“ kirjutab Tomingas oma sponsor TopAuto blogis. „Suusatajatele see istutamise värk täitsa utoopia polegi, nii mõnigi suusaäss kasutab seda hea treeninguna baasvastupidavuse arendamise eesmärgil, näiteks Iivo Niskanen.“

„Üldiselt möödus selle aasta (töö)laager ilma suuremate sündmusteta. Ei jäänud me autoga kuhugi kinni, polnud vaja teha ümberistutust, ei ekselnud me objekti leidmiseks pikalt metsa vahel ega sattunud tormi kätte,“ lisas laskesuusataja kokkuvõtteks. „Istutamisel on omaette võlu. See on justkui pead puhastav protsess, mil viibid looduses ja tegutsed vaid ühe eesmärgi nimel, muudele muredele mõtlema ei pea. Tundub, et inimene kui loom vajab aeg-ajalt sellist tegevust ja tihti naasen istutamast palju rahulikumana, olgugi, et seljataga on füüsiliselt väga kurnav periood.“