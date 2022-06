UFC vallandas valeliku ukrainlase, Musta Jaaguari

Sellise sissejuhatuse peale võiks eeldada klassikalist filmistsenaariumi, kus väeti Šadkov annab staar Možarovile peksa. Aga see oleks võimatu. Sest reaalsus on veelgi jaburam: tegu on ühe ja sama inimesega, kes vahetas nime – tõenäoliselt selleks, et oma ilmetu minevikusaldo karjäärist pühkida.