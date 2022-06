Tiisaar ja Nõlvak pääsesid MMil mänguta kaheksa parema sekka

„Eesmärk sai täidetud, aga meil on ka plaan B eesmärk. Ega sellega ole turniir lõppenud! Homme on kõva mäng veerandfinaalis, igal juhul läheme seda võitma, et poolfinaali jõuda,“ kinnitas Tiisaar Eesti võrkpalliliidu kodulehele. „Vastaseks sooviksin pigem itaallasi, väga äge oleks mängida nende kodupubliku ees. Nendega on nagunii äge mängida. Mängisime Brasiilias nendega, saime 2:0 kaotuse, aga ma tahaksin uuesti.“