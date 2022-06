Levadia sai tabeli punase laterna üle kindla võidu

Valitsev meister teenis kohe mängu alguses penalti, kui Magnus Villota mängis trahvikastis käega. Zakaria Belgarišvili realiseeris selle kindlalt, saates palli vasakusse nurka. Mõned hetked hiljem ilutses tablool viigiseis, täpne oli Virgo Vallik. Vahetult poolaja lõppu taastas Levadia edu Beglarišvili, kes pettis ära kaks kaitsjat ning saatis mänguvahendi alla nurka. Tegu oli tema hooaja kümnenda tabamusega, sellega on ründaja hetkel liiga parim väravakütt.

„Pärast koondisepausi pole lihtne. Meil oli küll sõpruskohtumisi, aga ikka on natuke raske. Esimesel poolajal saime lõpuks oma mängu kätte,“ sõnas Beglarišvili pärast mängu Soccernet.ee otseülekandes.

Kuigi ründaja on liiga parim väravalööja, siis individuaalsetest näitajatest ta eriti ei hooli. „Ma ei jälgi seda, sest tähtsaim on võita karikaid. Kui lõpetan jalgpallurikarjääri, siis tahan pojale näidata, kui palju olen neid võitnud,“ selgitas Beglarišvili.

Levadia tõusis tabeliliidriks, neil on 17 mänguga koos 44 punkti. Kaks matši vähem pidanud Flora on 41 silmaga teine, kolmandal kohal oleval Nõmme Kaljul on kogutud 33 punkti (15 kohtumist). Pärnu jätkab seitsme silmaga kümnendal ehk viimasel kohal.