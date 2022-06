Eesti ekspertide jaoks pole küsimust: praegune Warriors kuulub NBA ajaloo vägevaimate tiimide sekka

Kui Warriors oli võitnud Bostonis TD Gardenis finaalseeria kuuenda ja tiitli toonud mängu sealse Celticsi vastu 103 : 90, kattis meeskonna superstaar Stephen Curry näo kätega ja nuuksus nutta. Kaks viimast hooaega olid meeskonna jaoks liidermängijate vigastuste tõttu kulgenud väga keeruliselt ning pisut hiljem selgitas Curry end veidi kogununa oma pisarate põhjust: „Hooaja alguses ei uskunud peale meie endi mitte keegi, et jõuame siia. See on hämmastav. Ja väga sürreaalne!“