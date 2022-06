AINULT HEAD UUDISED! Vigastuse kontrolli alla saanud Nadal osaleb Wimbledonis, aga see pole veel kõik!

Nadali osalemine polnud sugugi kindel Müller-Weissi sündroomi pärast, mille tõttu pidi isiklik arst Prantsusmaa lahtistel Nadalile kümneid jalalaba tuimestavaid süste tegema. Uuesti ta sellisel moel kahenädalast katsumust läbi teha ei soovinud ehk kahe slämmi vahel võeti ette ravikuur. Tundub, et see kujunes edukaks, sest Nadal on nüüd saanud normaalselt treenida.

„Viimane treeningnädal annab lootust. Minu eesmärk on Wimbledonis mängida,” kinnitas 36aastane Nadal BBC vahendusel. Wimbledoni alguseni on kümme päeva ja Nadalil on plaanis järgmisel nädalal osaleda Hurlinghamis peetaval näidisturniiril.

See pole aga ainus positiivne uudis, mis seoses Nadaliga neil päevil kulutulena üle ilma levib. Nimelt teatab kuulsuste eludega peensusteni kursis olev HOLA ajakiri, et Nadal ja tema abikaasa María Francisca Perelló on oma esimese lapse ootel. Kuulujutud hakkasid levima Roland Garros’ turniiri ajal, aga nüüd julges ajakiri seda juba kinnitatud infona serveerida.