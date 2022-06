O'SULLIVAN, HOIA ALT! Eesti snuukrimängija pääseb (ilmselt) esimese Baltimaade sportlasena profiliigasse

Finaali võitja tagab endale lisaks Euroopa meistritiitlile ka kaheaastase profiliiga pääsme kus osalevad absoluutsed maailma tipud nagu Ronnie O'Sullivan, Mark Selby jpt. Siiski on lootust, et piisab ka finaalikohast. „Meil on olemas mitteametlik info, mis on tulnud suhteliselt ametlikust allikast, et finaali tulemusest hoolimata on Petrov esimene Baltikumi snuukrimängija kes teenib endale kaheaastase pääsme snuukri profiliigasse. See muudab Eesti piljardispordi jaoks nii mõndagi!“ ütles peale poolfinaalkohtumist alaliidu esindaja Kristjan Kuusik