KAHJU! Nõlvak ja Tiisaar võitlesid MMi veerandfinaalis visalt, aga brasiillaste vastu rohtu polnud. Eestlased: lahkume turniirilt ikka võitjatena

Ka teises geimis haaras Eesti alguses härjal sarvist ja pääseti 5 : 2 ette. Nõlvaku loominguliste ja Tiisaare võimsate rünnakute toel püsis mõnepunktiline eduseis kuni tabloolt vaatas vastu 10 : 7. Siis sai Brasiilia kaks punkti järjest ja vähendas vahe minimaalseks. Seekord said Samba mehed viigi kätte 11 : 11 seisul. Kahjuks oli ka õnnejumal vastaste poolt ning teises geimis lõi Brasiilia lausa kolm sellist serviässa, kust pall põrkas võrgust meie poole maha ning eestlastel polnud midagi teha. Nii said brasiillased turvalise vahe sisse ja võitsid teise geimi seisuga 21 : 15.

„Ma ütleksin, et lahkume Roomast ikka viiendatena,“ sõnas Tiisaar mängujärgselt võrkpalliliidu kodulehel avaldatud intervjuus, et turniiri kokkuvõttes olid nad ikkagi pigem võitjad kui kaotajad. Tasuks vajajalikud MK-punktid ja esmakordselt pääsemine EOK B-kategooria palgale. „Minu rünnak oleks võinud olla parem,“ ütles Nõlvak kohtumist analüüsides. „See, mida suutsin muudes elementides teha, püsida, need õnnestusid hästi, aga rünnakul ma seda täna veel ei leidnud. See on üks koht, mis tuleb ka üles otsida ja võtta kasutusele, siis… siis.. siis saame paremaks!“