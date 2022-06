STABIILNE: Zaitsev ujus MMi poolfinaalis sama aja nagu hommikul

„Andsin endast kõik ning midagi sel distantsil basseini ei jätnud. Ajaga ma rahule ei jää ning pigem olen tulemuses pettunud. Siiski pean võtma asja realistina ning saama aru, et eelmisel aastal Eesti rekordit ujudes oli kogu minu treeningute fookus just vabaujumisele suunatud. Tänavu oleme enne MMi ettevalmistust timminud eelkõige minu teiseks distantsiks ehk 200 m liblikujumiseks. Sellisel tasemel ujudes on väga keeruline kahte kärbest korraga lüüa. Homme puhkan, teen kõik vajalikud taastavad protseduurid ning juba 20. juunil Eesti aja järgi kell 10:47 on kavas 200m liblikujumine,” kirjutas Zirk sotsiaalmeedias oma fännidele.