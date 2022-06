Eesti jalgpallikoondist esindanud väravavaht soovib järgmiseks MMiks pääseda Kanada koondisesse

Andreas Raido Karuks Vaikla on kireva taustaga Kanada väliseestlane, kes on kolmel korral mänginud ka Eesti jalgpallikoondise eest. Praegu teeb 25aastane väravavaht vägevaid esitusi Edmontoni klubi eest Kanada kõrgliigas ja on otsustanud, et 2026. aastaks soovib ta end mängida ka selle riigi koondisesse. Põhjuseks ees ootav kodune MM-finaalturniir, kuhu peaks Kanada korraldajariigina kindlasti pääsema.