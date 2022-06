Kahevõistlus võib olümpiamängudelt kaduda. Ilves: see oleks ala lõpp!

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) kaalub seda täiesti tõsiselt, sest kahevõistlus on taliolümpial ainus ala, kus võistlevad ainult mehed. Tänapäeval on see halb toon. Loogiline lahendus oleks naised kampa võtta, aga seda ROK kuuldavasti ei tihka, sest ei taha sportlaste arvu kasvatada. Tõde peaks selguma 24. juunil, kirjutab AP.

Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves (26) märkis Õhtulehele, et kuulis kõlakaid juba varem. „Minu jaoks on see natuke absurdne,“ ütleb maailma eliiti kuuluv eestlane. „Minu arust on meie ala just muutunud veel atraktiivsemaks ja tase on tõusnud. Jätta see olümpiast kõrvale on minu jaoks väga ulme.“