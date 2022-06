Maicel Uibo saavutas teemantliigas omapärasel triatlonil teise koha

Avaalal kuulitõukes sai Uibo parimal katsel kirja hooaja tippmargi 14.55, mis andis Mayeri (15.62) ja Gletty (15.39) järel kolmanda koha. Isiklike rekordite põhjal oli see loogiline tulemus, aga kogu esikolmik jäi elu parimast heitest (Uibol 15.11, Mayeril 17.08 ja Glettyl 16.36) võrdlemisi kaugele.

Punktiseis on esimese ala järel selline: 1. Mayer 827, 2. Gletty 814, 3. Uibo 762, 4. Hougardy 690, 5. Bastien 672 ja 6. Prevost 670.

Kaugushüppes oli konkurents märksa tihedam. Selle võitis isikliku rekordiga 7.44 prantslane Bastien. Järgnesid Mayer 7.38, Hougardy 7.35, Prevost 7.32 (isiklik rekord), Uibo 7.23 ja Gletty 7.06ga. Uibo isiklik rekord 7.82 on tolle seltskonna võimsaim, tänavusel välihooajal polnud ta veel lubatud piiridesse jääva tuulega kaugust hüpanud, nii et nüüd on tal märk maas.