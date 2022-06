Kanada GP kvalifikatsiooni võitis Verstappen, Leclerc stardib viimasest reast

„Viimane nädal on olnud tõsine katsumus. Oleme pidanud iga päev toime tulema valuga ning tegelema keha terveks saamisega. Mul on masinas jätkuvalt raske olla, seega sellistes oludes esinelikusse tulla on äga. See oli mu parim kvalifikatsioon sel hooajal ning meenutas natuke mu kõige esimest ajasõitu 2007. aastal Austraalias. Olin nii põnevil,“ lausus Hamilton.