Leclerc stardib Kanadas viimasest reast

Kas ja kui palju on see seotud Aserbaidžaani GP mootoririkkega, seda väljaanne Autosport praegu ei täpsustanud. Igatahes saab Leclerci masina jõuallikas uue sisepõlemismootori, turbo, MGU-H ja MGU-K.

Juba varem oli tulnud teade, et Leclerc peab stardirivis andma ära 10 kohta, sest tema vormelil vahetati elektroonikasüsteemis üht-teist välja.

Ka Carlos Sainzi Ferraril vahetati mootor välja, kuid see on tal tänavuse hooaja kolmas ehk viimane, millega ei kaasne karistust. Küll aga peab samal põhjusel Leclerciga tagant alustama jaapanlane Yuki Tsunda (AlphaTauri).

Esimeste etappide järel sarja juhtinud Leclerc on nüüd langenud punktitabelis juba kolmandaks. Bakuus hooaja viienda etapivõidu saavutanud Max Verstappen (Red Bull) on 150 punktiga esimene, eelmisel etapil teisena lõpetanud Sergio Perez (Red Bull) tõusis 129 punktiga teiseks ning Leclercil on koos 116 punkti.