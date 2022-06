KÕVA! Uus neljapaat saavutas MK-etapil teise koha. Raja: mul on paadis mehed, kes ei väsi ära!

„Patt oleks kurta,“ märkis Raja umbes kaks tundi pärast finišit Õhtulehele. „Number üks mu selja taga (Kuštein - M. T.) ütles, et see oli vist unenägu, ei usu oma silmi. Sellistel hetkedel saad aru, miks sporti teha. Panime ühe paatkonna kokku, tegime veits trenni ja asi sai huvitaval kombel medaliks vormistatud. Üle mõistuse suuri emotsioone pole, aga on rahulolu, et asi toimis ja oli väärt proovimist. Minu jaoks on kõige olulisem, et saab ka järelkasvuga tulemusi teha. Vägev oli seal pundis olla!“